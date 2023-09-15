Провокация за провокацией. Напряженность на границе и в Карабахе не стихает

Согласно информации, 17 сентября с 00:20 до 00:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Зяркенд и Юхары Загалы Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Демирчидам и Истису Кельбаджарского района.

Кроме того, в 05:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района.

В Минобороны Азербайджана указали, что подразделениями азербайджанской армии на указанных направлениях были приняты ответные меры.

Кроме того, в ведомстве также отметили, что 17 сентября с 00:55 до 03:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные ходы с целью приближения к позициям азербайджанской армии, расположенным в Кельбаджарском и Агдамском районах.

Минобороны заявляет, что в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.