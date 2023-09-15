Ереван направил предложения Москве
Ереван направил Москве предложения, касающиеся ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда, заявил посол по особым поручениям Эдмон Марукян российским СМИ.
«Российской Федерации было сделано предложение по этому поводу, проведена встреча, процесс идет. Понятно, что Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации», - сказал Марукян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «власти Армении полны решимости ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в полном объеме».