Важные заявления Столтенберга

По словам Йенса Столтенберга, "большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начинались".

Также генсек выступил против перемирия и остановки огня: "Мирное соглашение не должно служить для России передышкой, чтобы она потом снова напала. Мы не можем больше позволить России ставить под угрозу безопасность в Европе".

При этом, по его словам, в НАТО стремятся к "быстрому миру", но не ценой исчезновения Украины. Столтенберг считает, что Украина в конце концов будет в НАТО.