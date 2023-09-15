Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре на встрече в Гранаде не планируют подписывать какой-либо документ. Об этом заявил сам Пашинян, общаясь с журналистами на избирательном участке на выборах в городской Совет старейшин в Ереване.

«Мне бы очень хотелось сказать, что да, мы ожидаем подписания документа в Гранаде, но, к сожалению, нет. Надеемся, что интенсивные переговоры продолжатся, и мы придем к решению проблемы», - заявил он.

Вместе с тем армянский премьер назвал возможным подписание мирного соглашения с Баку до конца года, по его словам, «Ереван делает все для этого».

Комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести четырехстороннюю встречу по Карабаху на уровне лидеров Турции, Азербайджана, Армении и России, Пашинян заявил, что по этому поводу «есть разные предложения».

Армянский премьер также отметил, что в письме, которое он направил президенту России Владимиру Путину, изложил позицию своей страны по ситуации в регионе.

«В своем письме президенту России Владимиру Путину я изложил нашу оценку ситуации, то, что я представил во время наших семи-восьми встреч в этом году», - сказал Пашинян.