Пашинян не пожелал опускаться до уровня Лаврова
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал комментировать заявление главы МИД России Сергея Лаврова, заявившего, что Армения «гонит русских» при поддержке Запада.
«Я предпочитаю комментировать высказывания своих коллег. Исхожу из заявлений президента РФ, остальное – рабочие процессы», - сказал Пашинян.
По его словам, вручение ноты протеста МИД России послу Армении в России Вагаршаку Арутюняну является «рабочим процессом».
8 сентября армянский посол Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД России, где ему сделали «жесткое представление» в связи с действиями Еревана, которые Москва расценивает как «недружественные».