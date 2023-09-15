Президент Узбекистана прибыл в США

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Нью-Йорк, где запланировано его выступление на пленарной сессии Генассамблеи ООН.

19 сентября Мирзиёев выступит с докладом на общих дебатах пленарной сессии ГА ООН и представит свое видение по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

Уточняется, что на полях международного политического мероприятия также пройдут саммит лидеров стран Центральной Азии и США, ряд двусторонних встреч с главами зарубежных государств, руководителями авторитетных международных организаций и ведущих американских компаний.