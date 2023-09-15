Россия укрепляет вторую линию обороны
В последние дни российские войска, вероятно, усилили оборону вокруг временно оккупированного Токмака на юге Украины, сообщает Минобороны Великобритании в твиттере.
Согласно данным ведомства, россияне разворачивают вокруг города дополнительные блокпосты, "ежовые" противотанковые укрепления, а также копают новые окопы в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия.
"Токмак готовится стать "стержнем" второй главной линии обороны России. Улучшение обороны города, вероятно, свидетельствует о растущем беспокойстве России относительно тактического проникновения украинских войск через первую основную линию обороны на севере", - пишет разведка.