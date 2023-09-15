Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:31

Правительство Великобритании сообщило, что российская ЧВК «Вагнер» с 15 сентября включена в список террористических организаций и запрещена. Это означает, что не только членство в «Вагнере», но и поддержка этой ЧВК стали незаконными. «Не поздновато ли британцы спохватились? - может задать вполне резонный вопрос читатель. – Раньше бы надо было». И действительно, созданный Пригожиным и Уткиным прежний «Вагнер» сейчас агонизирует и рвется кремлевскими бульдогами на куски.

Но в этой новости важна в первую очередь именно последняя строка, та самая «поддержка этой ЧВК в Британии теперь признается незаконной». Российские официальные лица, конечно, заранее включили «режим дурачков» и заявили, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует. Но здесь им сильно подпакостил не кто иной, как сам Владимир Путин, официально, при свидетелях и под запись, что называется, признавший, что российский бюджет влил в «Вагнер» 80 с лишним миллиардов рублей - по факту чуть больше одного миллиарда долларов. После этого признания вопрос о юридическом существовании пригожинской ЧВК отпал сам собой. В конце концов, «Аль-Каида», ИГИЛ и «Боко Харам» тоже, знаете ли, не регистрировались в реестре юридических лиц, что не стало препятствием для того, чтобы признать их террористическими и развернуть активную охоту за их активами. В них, в активах «Вагнера» и России за границей, и заключается весь смысл действий британцев. Прежде всего, это решение Лондона означает, что любые активы «Вагнера», находящиеся в британской юрисдикции, будут рассматриваться как «террористическая собственность» и изыматься. Таким образом, тысячи украинцев, пострадавших от действий «Вагнера», в теории смогут требовать компенсации через британские суды за счет этих активов.

А дальше может начаться еще интереснее. И связано это будет с тем миллиардом долларов, которые Россия влила в «Вагнер». Сочтут ли британцы это финансированием террористической деятельности или нет? Вот в чем вопрос. И если да, то какие действия в таком случае они предпримут в отношении любых российских государственных активов на своей территории? А также собственности любых российских граждан, которых сочтут аффилированными с российским государством? В вопросах конфликта в Украине Британия является самым последовательным «ястребом» и готова идти до конца. Поэтому никакие сомнения, наносить Кремлю максимальный вред или не наносить, там почти никого не терзают. Вторгнувшись в Украину, «русский медведь» сам загнал себя в ловушку, и задача «британского льва» заключается в том, чтобы не дать ему вырваться, максимально при этом ослабив. Никаких иллюзий на этот счет у Кремля быть не должно. А поскольку большая политика, пусть и неявно, но всегда теснейшим образом переплетена с большими деньгами, то с какой стати британцы должны пропустить мимо себя миллиард долларов, а ведь именно столько и стоит признание Путина? Со стопроцентной уверенностью можно утверждать – не пропустят. И даже больше - сорвут. Мимо такого куша британцы не пройдут.