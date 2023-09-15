США импортировали рекордный объем удобрений из России

Предыдущий максимум зафиксировали в прошлом году, когда стоимость закупок за семь месяцев достигла 900 миллионов долларов. В этом году стоимость экспорта выросла на пять процентов.

При этом в июле закупки упали втрое по сравнению с июнем и почти на 40% в годовом выражении - до 54,4 миллиона долларов. Это минимум с августа 2021 года.

Россия заняла второе место по поставкам удобрений в США в этом году. На первом месте расположилась Канада, которая за семь месяцев поставила удобрений на 2,8 миллиарда долларов. В пятерку лидеров также входят Саудовская Аравия (484,4 миллиона долларов), Израиль (216 миллионов долларов) и Катар (214,2 миллиона долларов).

Всего США за январь - июль текущего года сократили импорт удобрений на 22% - до шести миллиардов долларов. При этом американский экспорт в этой категории также упал на 36% - до 3,4 миллиарда долларов.