Успешный сезон «Нефтчи» завершился в Монголии

К сожалению, баскетболистки «Нефтчи» не смогли пробиться в полуфинал. В стыковом матче они уступили сборной Франции со счетом 14:21.

Напомним, вчера на групповой стадии азербайджанская команда проиграла сборным США и Китая, но победила китайский клуб «Сычуань Юаньда», сумев заняв 3-е место в группе.

В целом сезон для команды в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Брайанны Фрейзер и Арики Картер можно назвать успешным. «Нефтчи» выиграл четыре этапа Серии – в Шуше, Нетании (Израиль), Мелилье (Испания) и Дебрецене (Венгрия). Еще один раз команда выходила в финал и один раз занимала 3-е место. По набранным очкам «Нефтчи» в Серии занял 2-е место после сборной Китая.