Прогноз погоды
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах полуострова осадки будут интенсивными, возможна гроза. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть периодически усиливающийся северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 16-18° тепла, днем - 18-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 миллиметра ртутного столба до 766 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 85-95%.
В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются проливные дожди, местами грозы и град, в высокогорных территориях возможен снег. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.
Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем - 17-21° тепла, в горах ночью - 2-7° тепла, днем - 7-12° тепла.