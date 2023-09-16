Запад ведет войну против Москвы, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя поставки дальнобойных ракет на Украину. Он добавил, что «возможные поставки ракет Киеву не изменят существа происходящего в ходе спецоперации».

«Это не изменит существа происходящего. Это факт. А происходит то, что Украину долгие годы подготавливали ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Чтобы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведанные. Они ведут против нас войну», - сказал Лавров.