В воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины обнародовали фото из села Клещеевка Донецкой области, за которое последние пару месяцев идут тяжелейшие бои. Вероятно, военные уже закрепляются в населенном пункте, сообщают украинские СМИ.

В Клещеевке с флагом Украины и своими боевыми знаменами сфотографировались воины полка "Цунами" штурмовой бригады Нацполиции "Лють".

Официально подтверждения Генштаба ВСУ об освобождении Клещеевки на данный момент нет.