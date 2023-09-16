Украинцы сообщают об освобождении Клещеевки ФОТО
В воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины обнародовали фото из села Клещеевка Донецкой области, за которое последние пару месяцев идут тяжелейшие бои. Вероятно, военные уже закрепляются в населенном пункте, сообщают украинские СМИ.
В Клещеевке с флагом Украины и своими боевыми знаменами сфотографировались воины полка "Цунами" штурмовой бригады Нацполиции "Лють".
Официально подтверждения Генштаба ВСУ об освобождении Клещеевки на данный момент нет.
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