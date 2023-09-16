Главы ведомств обсудили двусторонние и региональные вопросы, а также текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период.

В ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы, возникшие по итогам последних встреч, проведенных между сопредседателями азербайджано-иранской государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, и дальнейшие шаги, которые предстоит предпринять.

Байрамов отметил, что, несмотря на мирные предложения, выдвинутые Азербайджаном, инициативы, способствующие нормализации отношений в регионе, продолжающиеся военно-политические провокации руководства Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, нанесли удар по этим усилиям. Было подчеркнуто, что поздравление премьер-министра Армении Пашиняна, адресованное 2 сентября cепаратистскому режиму, полностью противоречит заявлениям, сделанным им о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в Карабахском регионе.

Наряду с этим было отмечено значение осуждения незаконной деятельности так называемого "избирательного" режима, созданного Арменией. Было отмечено, что самой большой угрозой в регионе являются армянские вооруженные силы численностью свыше 10 тыс. человек, и было заявлено о необходимости их вывода с наших территорий и разоружения.