В телеграме-канале главы Чечни Рамзана Кадырова, разговоры о тяжелом самочувствии которого ведутся некоторое время, опубликовано видео, в котором он советует «прогуляться на свежем воздухе» и «привести мысли в порядок».

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит. АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХlУ АКБАР!» - говорит Кадыров.