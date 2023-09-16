Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 14:29

В 1990-е годы все знали, куда мы идем. Сейчас это поход в неизвестность. Мы слышим о том, как должно быть, но как это будет, никто не знает, заявил миллиардер Олег Дерипаска, отвечая на вопрос о перспективах России. А он знает, о чем говорит, поскольку не так уж и давно входил в узкий круг «равноудаленных» от Владимира Путина миллиардеров, был членом «команды» и вместе с другими принимал судьбоносные решения.

Но на вершине не удержался, был поначалу негромко отстранен от Первого лица в России, а затем вчерашние соратники его активы серьезно пощипали. Миллиардером-то он остался и из списков Forbs не выпал, но даже те, кто его знает близко, еще со времен войны за сибирский алюминий, говорят, что нынче он совсем не прежний орел, ногой открывавший дверь в высокие кабинеты. Теперь он приутих, поумерил активность и пытается осознать, что и когда в его взлете пошло не так, где он дал маху, а где просто поставил не на того. А это, что ни говори, признак определенной мудрости и в любом случае заслуживает уважения. Тем более, когда человек способен дать критическую оценку не только своих действий, но и действий команды, в которую он входил, активным сторонником и подельником которой являлся. С выводами его вполне можно согласиться. Будущее как проект для России исчезло полностью. У страны его больше нет. Никакого - ни в версии Дерипаски, ни в какой другой. Есть бесконечное продолжение одного и того же настоящего. «В 1990-е годы все знали, куда мы идем. Сейчас это поход в неизвестность. Мы слышим о том, как должно быть, но как это будет, никто не знает», — сказал Дерипаска.