Даже Дерипаска усомнился в перспективе России громкое заявление
В 1990-е годы все знали, куда мы идем. Сейчас это поход в неизвестность. Мы слышим о том, как должно быть, но как это будет, никто не знает, заявил миллиардер Олег Дерипаска, отвечая на вопрос о перспективах России.
А он знает, о чем говорит, поскольку не так уж и давно входил в узкий круг «равноудаленных» от Владимира Путина миллиардеров, был членом «команды» и вместе с другими принимал судьбоносные решения.
Но на вершине не удержался, был поначалу негромко отстранен от Первого лица в России, а затем вчерашние соратники его активы серьезно пощипали. Миллиардером-то он остался и из списков Forbs не выпал, но даже те, кто его знает близко, еще со времен войны за сибирский алюминий, говорят, что нынче он совсем не прежний орел, ногой открывавший дверь в высокие кабинеты.
Теперь он приутих, поумерил активность и пытается осознать, что и когда в его взлете пошло не так, где он дал маху, а где просто поставил не на того. А это, что ни говори, признак определенной мудрости и в любом случае заслуживает уважения. Тем более, когда человек способен дать критическую оценку не только своих действий, но и действий команды, в которую он входил, активным сторонником и подельником которой являлся.
С выводами его вполне можно согласиться. Будущее как проект для России исчезло полностью. У страны его больше нет. Никакого - ни в версии Дерипаски, ни в какой другой. Есть бесконечное продолжение одного и того же настоящего. «В 1990-е годы все знали, куда мы идем. Сейчас это поход в неизвестность. Мы слышим о том, как должно быть, но как это будет, никто не знает», — сказал Дерипаска.
При этом он напомнил, что после развала СССР у всех была «какая-то ролевая модель», порою странная, запутанная, но все же была. «Мы хотим быть, как в Швеции, — порядок, чистота, законы; хотим быть, как в Германии, — эффективность, надежность». Кем мы хотим быть сейчас – руководство России если и представляет себе, но упорно об этом молчит, видимо, опасаясь этой правды, настолько она беспощадна.
Столь же критически относится Дерипаска и к «повороту на Восток», с которым российское руководство носится, как с пасхальным яйцом. Равняться на азиатские страны смысла не имеет, считает он: «Мы же понимаем, что Россия — это не Китай, не Индия, не Индонезия». Но и ясных альтернатив не просматривается. Правда, после встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном одна альтернативка замаячила, но о ней даже думать не хочется.
Почти открытым текстом миллиардер говорит о том, что у нынешнего режима больше нет никаких перспектив. Нет ни модели выхода из ситуации, ни проекта развития. Нет ничего. А экономическая модель госкапитализма, которую Путин строил с 2008 года, была «глубоко ошибочным выбором».
Тоской и безысходностью накрыло после 24 февраля 2022 года Олега Дерипаску. А вместе с ним – и всю Россию, население которой сейчас резко увеличило покупку антидепрессантов в аптеках или жидкого лекарства по борьбе со страхом перед будущим в вино-водочных отделах.