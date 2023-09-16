У китайцев потребуют раскрыть происхождение коронавируса
ВОЗ намерена добиться от Китая полной информации о происхождении COVID-19.
Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в интервью Financial Times подчеркнул, что ВОЗ «желает отправить делегацию» в Китай для проведения полноценного расследования причин возникновения коронавируса.
Сейчас рассматриваются все возможные варианты появления вируса, в том числе лабораторная теория. Понимание причин происхождения COVID-19 позволит предотвратить следующую пандемию, считает глава ВОЗ.