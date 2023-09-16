В Стамбуле феминистки провели акцию протеста в годовщину смерти Махсы Амини, задержанной по обвинению в неправильном ношении головного платка, и выразили солидарность иранским женщинам.

«Мы вышли на улицы в Турции, чтобы приветствовать растущее сопротивление в Иране после убийства Махсы Амини и продемонстрировать солидарность с иранскими женщинами.

Сегодня законы, которые мы завоевали на этой земле благодаря нашей борьбе с мужским насилием, позволяют нам самим выбирать, какую одежду носить, в какое время возвращаться домой, пить (алкоголь), выражать сексуальную ориентацию. Но все это сейчас находится под угрозой, они (правительство) хотят у нас это забрать. Они пытаются превратить нашу жизнь в огромную тюрьму.

Мы выходим на улицы, мы не позволяем им атаковать наши права и узурпировать наши завоевания. И мы прекрасно знаем, что никакая реакционность, никакие фашистские нападения, никакая религиозность не смогут помешать эмансипации нас, женщин», - говорится в заявлении протестующих.