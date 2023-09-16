Украина во второй раз пыталась атаковать российский завод

Украинский беспилотник с поражающими элементами вновь пытался атаковать Редкинский химический завод в Тверской области. Как сообщает SHOT, на этот раз БПЛА также удалось сбить с помощью системы ПВО.

По информации российских телеграм-каналов, инцидент произошёл в ночь на минувшую субботу, 16 сентября. Сбитый беспилотник в итоге рухнул на химзавод, но не разорвался.

Аппарат нес на себе пластит - примерно десять килограммов в тротиловом эквиваленте. Кроме того, внутри него находились поражающие элементы.

Кроме того, сообщается, что военный аэродром Шайковка в Калужской области атакован беспилотником. Дрон был якобы уничтожен вертолётами Ми-28. С начала войны это уже третья атака на этот аэродром.