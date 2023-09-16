Южная Корея пообещала уничтожить северокорейский режим

В случае ядерного удара со стороны КНДР последуют решительные действия со стороны Южной Кореи и США, заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль.

«Любое нападение с применением ядерного оружия со стороны КНДР повлечет за собой быстрый, сокрушительный и решительный ответ, который приведет к концу режима», - заявил южнокорейский лидер.

По словам Юн Сок Ёля, в дальнейшем американское расширенное сдерживание станет совместной системой, в которой Южная Корея и США начнут решать и действовать сообща. «Потенциал сдерживания и реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР планируется укрепить», - добавил он.