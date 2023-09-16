Новые провокации в Карабахе
17 сентября около 13:55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, попытались заложить мину перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Агдамского района, сообщили в Минобороны.
В результате срочных мер, принятых частями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.
Кроме того, около 15:10 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении города Шуша, были несколько раз обстреляны членами незаконных вооруженных формирований.
В указанном направлении подразделениями ВС Азербайджана приняты «адекватные ответные меры», подчеркнули в оборонном ведомстве.