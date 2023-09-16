Госкомиссия: Армения не хочет сотрудничать с Азербайджаном

Число азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, составляет около 4 тысяч, заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам заключенных и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести лиц в Азербайджане.

Он отметил, что основной причиной этого является неуважение Армении к международному гуманитарному праву, игнорирование общечеловеческих ценностей, а также многолетнее сокрытие фактов о пропавших без вести лицах.

По его словам, Армения продолжает свою деструктивную позицию в этом вопросе: "К сожалению, наши усилия по сотрудничеству не находят отклика".