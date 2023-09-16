Мэра украинского города признали пленным

«Я связался с Красным Крестом, и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колыхаева в список пленных, и он находится на территории РФ. Где именно и о состоянии его здоровья – ничего не отметили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба», – сказал Святослав Колыхаев.

Россия содержит в тюрьмах полторы тысячи гражданских украинцев, еще 1 200 000 граждан Украины были депортированы в Россию, в том числе 240 тысяч детей. Об этом сообщила на брифинге 20 июня вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, Россия признает, что держит в плену только 120 украинцев.

28 июня 2022 года российские военные похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева.