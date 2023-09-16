Плохие новости для Макрона горячая тема
Мали, Нигер и Буркина-Фасо образовали новый межгосударственный союз Альянс государств Сахеля.
Правительства трех африканских стран, пришедшие к власти после военных переворотов, убедительно показали, что тоже умеют в политику, подняв на щит скоропалительно созданного ими «Сахельского союза» лозунг борьбы с терроризмом. Тем самым поставив в неловкое положение и Макрона, и Париж в целом, и профранцузский африканский блок ЭКОВАС.
Говорить сейчас об интервенции в Нигер и обвинять Мали и Буркина-Фасо в поддержке тамошней хунты теперь как минимум неудобно – они же с террористами борются. И те, кто знаком с ситуацией, подтвердят, что три этих государства Сахеля, не имеющих выхода к морю, действительно долгое время сражаются с боевиками африканских филиалов аль-Каиды и «Исламским государством в Большой Сахаре».
Регион Липтако-Гурма, где встречаются границы Мали, Буркина-Фасо и Нигера в последние годы за одиннадцать лет боевых действий там к сегодняшнему дню практически опустошен джихадистами. На прошлой неделе в Мали, помимо этой напасти, возобновили боевые действия отряды туарегских племен, борющиеся за создание отдельного государства.
В Буркина-Фасо более 1 миллиона человек живут в районах, полностью или частично контролируемых исламистскими боевиками, которые обкладывают их налогами, грабят и разрушают государственные склады, объекты здравоохранения, системы водоснабжения и мосты.
Так что проблема терроризма в этих странах действительно стоит очень остро, и отрицать это невозможно. «Нашим приоритетом является борьба с терроризмом в трех странах», - заявил министр обороны Мали Абдулай Диоп.
А в Уставе внезапно возникшего «Сахельского союза» написано, что «любое посягательство на суверенитет и территориальную целостность одной или нескольких договорных сторон будет считаться агрессией против других сторон». Что является прямым намеком не столько для террористов, сколько для Франции и блока ЭКОВАС: «В случае попытки интервенции в Нигер у вас будут большие неприятности, давать отпор этому будем совместно».
Впрочем, о том, что объяснение возникшему союзу трех африканских государств является именно и только борьба с терроризмом является ничем иным, как прикрытием куда более далеко идущих планов трех хунт, явно натянуто, стало очевидным с того момента, как только «Сахельский союз» был создан.
Дело в том, что с 2017 года вполне себе успешно существовал антитеррористический альянс G5 Sahel, куда помимо Мали, Нигера и Буркина-Фасо входили еще и Чад с Мавританией. Но вот проблема: создан он был по инициативе Парижа и им же патронировался. Что для трех сахельских хунт ныне является неприемлемым. Их нынешний союз возник только для одного – совместного выхода этих стран из-под контроля Франции.
Но здесь возникает множество вопросов. Начнем с того, что во всех трех странах валютой является западноафриканский франк, привязанный к Центральному банку Франции. Золотовалютные резервы зоны западноафриканского франка также находятся в Париже. Экономика этих стран привязана к нему же. И как обходить эти обстоятельства, совершенно непонятно, в первую очередь для самих лидеров «Сахельского союза».
Объявить — это одно. Сделать - очень сильно другое. На подобные процессы уходят даже не годы, а десятилетия. И сделать декларацию реальностью для трех африканских стран можно только с помощью извне. А вот на кого могут рассчитывать три хунты – пока совершенно непонятно.
Китай по складывающейся ситуации категорически молчит. Если у них есть иллюзии относительно России, то очень скоро они поймут всю их иллюзорность. Великобритания и США? Так тоже пока ни из Лондона, ни из Вашингтона никаких сигналов не поступало.
Словом, заявление о создании «Сахельского союза» — это пока совершенная неясность, для чего это и как это. Вполне может получиться, как с БРИКС – слов много, а конкретики – ноль.