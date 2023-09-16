Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:22

Мали, Нигер и Буркина-Фасо образовали новый межгосударственный союз Альянс государств Сахеля. Правительства трех африканских стран, пришедшие к власти после военных переворотов, убедительно показали, что тоже умеют в политику, подняв на щит скоропалительно созданного ими «Сахельского союза» лозунг борьбы с терроризмом. Тем самым поставив в неловкое положение и Макрона, и Париж в целом, и профранцузский африканский блок ЭКОВАС.

Говорить сейчас об интервенции в Нигер и обвинять Мали и Буркина-Фасо в поддержке тамошней хунты теперь как минимум неудобно – они же с террористами борются. И те, кто знаком с ситуацией, подтвердят, что три этих государства Сахеля, не имеющих выхода к морю, действительно долгое время сражаются с боевиками африканских филиалов аль-Каиды и «Исламским государством в Большой Сахаре». Регион Липтако-Гурма, где встречаются границы Мали, Буркина-Фасо и Нигера в последние годы за одиннадцать лет боевых действий там к сегодняшнему дню практически опустошен джихадистами. На прошлой неделе в Мали, помимо этой напасти, возобновили боевые действия отряды туарегских племен, борющиеся за создание отдельного государства. В Буркина-Фасо более 1 миллиона человек живут в районах, полностью или частично контролируемых исламистскими боевиками, которые обкладывают их налогами, грабят и разрушают государственные склады, объекты здравоохранения, системы водоснабжения и мосты.

Так что проблема терроризма в этих странах действительно стоит очень остро, и отрицать это невозможно. «Нашим приоритетом является борьба с терроризмом в трех странах», - заявил министр обороны Мали Абдулай Диоп. А в Уставе внезапно возникшего «Сахельского союза» написано, что «любое посягательство на суверенитет и территориальную целостность одной или нескольких договорных сторон будет считаться агрессией против других сторон». Что является прямым намеком не столько для террористов, сколько для Франции и блока ЭКОВАС: «В случае попытки интервенции в Нигер у вас будут большие неприятности, давать отпор этому будем совместно». Впрочем, о том, что объяснение возникшему союзу трех африканских государств является именно и только борьба с терроризмом является ничем иным, как прикрытием куда более далеко идущих планов трех хунт, явно натянуто, стало очевидным с того момента, как только «Сахельский союз» был создан. Дело в том, что с 2017 года вполне себе успешно существовал антитеррористический альянс G5 Sahel, куда помимо Мали, Нигера и Буркина-Фасо входили еще и Чад с Мавританией. Но вот проблема: создан он был по инициативе Парижа и им же патронировался. Что для трех сахельских хунт ныне является неприемлемым. Их нынешний союз возник только для одного – совместного выхода этих стран из-под контроля Франции.