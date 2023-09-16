ЧМ-2023: трое азербайджанских борцов вышли в полуфинал обновлено 17:59
Туран Байрамов (74 кг) победил турка Сонера Демирташа (5:4) и вышел в полуфинал.
Таким образом, у нас уже сегодня есть шанс получить первую олимпийскую лицензию. Полуфиналы начнутся в 19:00 по бакинскому времени.
Обидчик Алиаббаса Рзазаде (57 кг) иранец Милад Велизаде не смог пробиться в финал, а значит, Алиаббас остается без медали и лицензии.
*** 17:33
В Белграде набирает обороты чемпионат мира по борьбе, на котором, помимо медалей, разыгрываются лицензии на Олимпиаду-2024 в Париж.
Сегодня в утешительной сетке боролся азербайджанский спортсмен Магомед Башир Ханиев (70 кг). Увы, он сразу же проиграл. Уступив поляку Патрику Оленчину (10:13), Ханиев остался без шансов на бронзу.
Также сегодня в борьбу вступили Алиаббас Рзазаде (57 кг), Туран Байрамов (74 кг), Орхан Абасов (79 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг). Здесь нас особо интересуют весовые категории до 57 и 74 кг, где на кону также путевки на Олимпиаду.
Алиаббас Рзазаде (57 кг) начал в 1/16 финала с победы над американцем Рейном Ричардсом – 3:2. К сожалению, в 1/8 финала Алиаббас проиграл иранцу Миладу Велизаде (4:8), и теперь ему нужно надеяться, что иранский борец выйдет в финал. Тогда у Рзазаде останется шанс на бронзу и на лицензию. Напомним, в каждом олимпийском весе разыгрываются по пять квот в Париж.
В другой олимпийской категории – до 74 кг – Туран Байрамов разгромил в 1/16 финала представителя Катара Магомедрасула Аслуева (10:0). Затем он одержал досрочную победу над киргизом Арсаланом Будажаповым и вышел в четвертьфинал.
В весе до 79 кг Орхан Абасов со счетом 6:3 выиграл в 1/16 финала у иранца Имана Махдави, представляющего команду беженцев. В 1/8 финала Орхан легко одолел армянина Армена Авагяна – 7:1. В четвертьфинале азербайджанский борец победил американца Чендлера Марстеллера (9:3) и вышел в полуфинал, где встретится с россиянином Ахмедом Усмановым. Как известно, некоторые российские и белорусские борцы допущены для участия на нынешнем чемпионате мира в качестве нейтральных спортсменов.
В категории до 92 кг Осман Нурмагомедов победил в 1/8 финала украинца Дениса Сахалюка (10:0), а в четвертьфинале взял верх над американцем Захидом Валенсией (5:1).