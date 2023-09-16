Туран Байрамов (74 кг) победил турка Сонера Демирташа (5:4) и вышел в полуфинал.

Таким образом, у нас уже сегодня есть шанс получить первую олимпийскую лицензию. Полуфиналы начнутся в 19:00 по бакинскому времени.

Обидчик Алиаббаса Рзазаде (57 кг) иранец Милад Велизаде не смог пробиться в финал, а значит, Алиаббас остается без медали и лицензии.

*** 17:33

В Белграде набирает обороты чемпионат мира по борьбе, на котором, помимо медалей, разыгрываются лицензии на Олимпиаду-2024 в Париж.

Сегодня в утешительной сетке боролся азербайджанский спортсмен Магомед Башир Ханиев (70 кг). Увы, он сразу же проиграл. Уступив поляку Патрику Оленчину (10:13), Ханиев остался без шансов на бронзу.

Также сегодня в борьбу вступили Алиаббас Рзазаде (57 кг), Туран Байрамов (74 кг), Орхан Абасов (79 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг). Здесь нас особо интересуют весовые категории до 57 и 74 кг, где на кону также путевки на Олимпиаду.