Арестован сторонник Губада Ибадоглу
Хазарский районный суд Баку накануне приговорил активиста Партии демократии и благоденствия Азербайджана Аллахверди Бабаева к 30 суткам административного ареста. Об этом сообщает агентство Turan.
Согласно информации, Аллахверди Бабаев признан виновным по ст. 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) Кодекса об административных проступках Азербайджана.
Отметим, что председателем Партии демократии и благоденствия Азербайджана является Губад Ибадоглу.
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