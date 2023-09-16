Джемаль Бустани, автор haqqin.az 17:54

Газета «Элаф» сообщила, что президент Сирии хочет сменить систему управления в своей стране на республиканскую монархию. В начале сентября, когда эта информация появилась впервые, особого внимания к себе она не привлекла, более того, воспринималась на уровне анекдота. Но с каждым сентябрьским днем становится все актуальнее, поскольку призрак бродит по Сирии, призрак «арабской весны».

Вот уже месяц на юге страны продолжаются массовые протесты. Их центр – в провинции Ас-Сувейда, населенной преимущественно друзами. Но периодически протесты вспыхивают в Дамаске и Алеппо и алавитских городах Тартусе и Латакии. Вышли люди и в Дераа, где в 2011 году был эпицентр народного недовольства. Примета сегодняшнего дня: на подконтрольных режиму Асада территориях – сорванные портреты президента и испещренные лозунгами «Башар, уходи! Сирия будет свободной», «Сирия не стойло. Мы не бараны», «Многая лета Сирии, и покончим с Башаром Асадом» стены. Режим пока отвечает сравнительно сдержанно, по протестующим не стреляет, но кто может знать, как оно будет дальше, когда выступления примут массовый характер? А в том, что они именно такими и будут, сомневаться не приходится, поскольку население нищает с каждым днем. Асад сейчас оказался в сложной ситуации и должен выбирать: не обращать внимания на протесты и тем самым, возможно, дать им разрастись по всей стране или положить им конец и еще больше настроить против себя людей.

Одним из выходов из сложившегося тупика Асад и его клан могут рассматривать и систему введения монархии. Потому как сирийский президент уверен: что «Арабскую весну» пережили только монархические режимы. Что с формальной точки зрения является фактом, но одно из другого совершенно не вытекает. Впрочем, когда диктаторы, да еще когда кресло под ними подпираются иностранными штуками, всерьез задумывались над логикой событий и связанности протекающих процессов? Поэтому в Дамаске введение монархии вполне может выглядеть как спасение. Спасение в первую очередь клана Асада и его активов. Сирию иногда называют «империей каптагона», а у каждой империи в обязательном порядке должен быть свой император, не правда ли? Тем более у той, которая выстроилась вокруг наркотика. Асада не смущает то, что он сегодня в положении британских монархов: «царствует, но не правит». Ему это, по большому-то счету, совсем ни к чему. Реально Сирией, точнее, тем, что от нее осталось, правят его супруга Асма и другие члены клана, расставленные на ключевые позиции в экономике, армии и спецслужбах. Поэтому сообщения в той же «Элаф», что Асад большую часть времени проводит в спортзале, в бассейне и во дворце перед телевизором, можно считать вполне достоверными.