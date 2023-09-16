Американо-китайские переговоры

Советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился на Мальте с министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом со ссылкой на Салливана сообщает Reuters.

По данным агентства, советник Байдена провел переговоры с главой МИД Китая на выходных.

В июне Пекин посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он провел переговоры с тогдашним министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, затем встретился с его начальником Ван И. В тот же день Блинкен провел 35-минутную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Си положительно оценил итоги встречи с госсекретарем США.