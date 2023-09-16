Президент Финляндии боится ядерной войны

Комментируя в интервью NYT ситуацию с падением российских ударных дронов на территории Румынии, финский президент заявил, что мир сейчас находится в очень чувствительной ситуации.

"Даже мелочи могут очень сильно изменить ситуацию и, к сожалению, в худшую сторону. В этом заключается риск столь широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромен", - сказал он.

Как пояснил Ниисте, его слова также частично являются ответом тем, кто критикует "слишком осторожную" политику президента США Джо Байдена или немецкого канцлера Олафа Шольца о предоставлении Украине дальнобойных ракет.

"Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не имеет. В Финляндии мы также слышим голоса, что Америка должна сделать то или иное. И я просто хотел отметить, что если есть эскалация великой войны, это будет мировая война, поэтому ядерный риск становится явно больше", - подчеркнул президент Финляндии.