Российская Федерация планирует завозить строителей из Северной Кореи на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом, по сообщениям украинских СМИ, договорились на встрече российский президент Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщает Центр национального сопротивления, двое диктаторов также решили открыть в оккупированных Донецке и Луганске "дипломатические представительства" КНДР. Эти учреждения будут способствовать привлечению рабочих из Северной Кореи и их участию в строительных работах.

"Такие действия Кремля свидетельствуют об отсутствии достаточного количества рабочих с территории самой РФ или трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых они могли бы привлечь на ВОТ как для возведения инженерно-фортификационной инфраструктуры для российских оккупационных войск, так и для строительства в интересах оккупационных администраций", - пояснили в ЦНС.