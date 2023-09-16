На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре, произошедшем на Бакинском проспекте в городе Кюрдямир.

На место происшествия незамедлительно прибыли соответствующие силы районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что огонь возник в швейном цехе, принадлежащем некоему гражданину, и существует высокий риск его распространения на другие прилегающие строения, в том числе магазины по продаже строительных материалов.

Благодаря профессионализму и оперативным действия пожарных, огонь удалось потушить в кратчайшие сроки, не допустив его распространения на обширную территорию.

В результате происшествия сгорели деревянные конструкции цеха, в котором произошел пожар, общей площадью 16 кв.м. Кроме того, на площади 15 кв.м загорелся потолок в прилегающем к вышеуказанному объекту другом швейном цехе, общая площадь которого составляет 50 кв.м, а также пластиковая дверь.

Остальная часть цеха и прилегающие магазины по продаже стройматериалов были защищены от пожара.