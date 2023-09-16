В Сомали убили 167 эфиопских военнослужащих

Ожесточенный бой произошел на западе Сомали между войсками Эфиопии и боевиками из радикальной группировки «Аш-Шабаб», сообщает Reuters.

Сражение велось с использованием тяжелого вооружения, отмечает агентство. Раб-Дхуре находится на границе между Сомали и Эфиопией.

В свою очередь сомалийский новостной портал Garowe передает, что эфиопская армейская колонна попала в засаду, убиты 167 эфиопских военнослужащих.