В Сомали убили 167 эфиопских военнослужащих
Ожесточенный бой произошел на западе Сомали между войсками Эфиопии и боевиками из радикальной группировки «Аш-Шабаб», сообщает Reuters.
Сражение велось с использованием тяжелого вооружения, отмечает агентство. Раб-Дхуре находится на границе между Сомали и Эфиопией.
В свою очередь сомалийский новостной портал Garowe передает, что эфиопская армейская колонна попала в засаду, убиты 167 эфиопских военнослужащих.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!