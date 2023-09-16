Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:34

За последние дни официальный Баку неоднократно давал понять Армении, что если она продолжит блокировать открытие Зангезурского коридора, Азербайджан в ответ прибегнет к «альтернативным вариантам». Об этом прямо заявил помощник президента Азербайджана по внешним связям Хикмет Гаджиев. В интервью российскому информационному агентству ТАСС Гаджиев подчеркнул, что официальный Баку не намерен до бесконечности ждать, пока Армения начнет выполнять свои обязательства, и уже работает над организацией альтернативных проектов с другими странами региона.

В ходе интервью помощник президента Азербайджана проинформировал российскую аудиторию, что открытие Зангезурского коридора в первую очередь выгодно самой Армении. Тем не менее, вследствие своей оккупационной политики, осуществлявшейся против Азербайджана на протяжение тридцати лет, эта страна, как и раньше, остается на обочине транспортно-логистической архитектуры региона. Несколько дней назад глава МИД Джейхун Байрамов заявил в разговоре с иностранными журналистами, что в случае, если Зангезурский коридор не будет открыт, у Азербайджана есть альтернативный вариант, не уточнив, правда, в чем он заключается. Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы некоторые армянские политики, с тревогой воспринявшие предупреждение Байрамова, тут же заявили, что Азербайджан готов «пробить» транспортный коридор военным путем. Хотя любому представителю экспертного сообщества понятно, что речь идет об открытии проходящих через территорию Ирана транспортных коммуникаций, соединяющих Азербайджан, Нахичевань, а затем и Турцию, известных как «Восточный Зангезурский коридор». Тем более что межправительственное соглашение между Азербайджаном и Ираном по осуществлению этого проекта было подписано еще весной 2021 года.

Согласно проекту, строящаяся в настоящее время Азербайджаном автомобильная и железная дорога Горадиз - Зангилан - Агбенд будет соединена с территорией Ирана новыми мостами через реку Араз, после чего магистраль протянется вдоль левого берега Араз до Нахичевани, откуда в будущем соединится с турецкими железными и автомобильными дорогами. Длина этого транспортного коридора немного отличается от того, который проходит по территории Армении, и составляет всего 10 километров. Однако это стратегически важное соглашение между Азербайджаном и Ираном резко ограничило маневренность Армении в отношении Западно-Зангезурского коридора. Было ясно, что если Ереван будет разными предлогами и дальше оттягивать создание беспрепятственного транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью, у Азербайджана вместе со своим южным соседом появится возможность открыть в обход Армении новую стратегическую транспортную магистраль. Но, как известно, обозначившееся в последние полгода резкое обострение отношений между Ираном и Азербайджаном задержало двустороннее сотрудничества, и в том числе реализацию соглашения по Восточно-Зангезурскому коридору. В частности, азербайджанская сторона хотела начать строительство нового моста через реку Араз, однако Иран этому воспрепятствовал.