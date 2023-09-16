Израиль обвиняет Турцию

Турция отправляла в Сектор Газа хлорид аммония, из которого организации палестинского сопротивления производили ракеты, утверждают израильские СМИ.

Израильская газета «Едиот ахронот» процитировала вчера слова пресс-секретаря Налогового управления Израиля, сообщившего, что летом израильская таможня предотвратила отправку из Турции в осажденный сектор Газа 16 тонн хлорида аммония, из которого организации палестинского сопротивления якобы производили ракеты.

«Таможенная администрация при Налоговом управлении будет продолжать действовать решительно, чтобы помешать контрабанде материалов и оружия двойного назначения в сектор Газа», - говорится в заявлении.