МИД об открытии дороги Агдам - Ханкенди

Предложение о параллельном использовании дорог Лачин - Ханкенди и Агдам - Ханкенди в связке с Азербайджаном уже давно продвигается Азербайджаном и широко обсуждается на различных уровнях, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

К сожалению, несмотря на достигнутые договоренности и призывы международных партнеров, Армения и сепаратистский режим, созданный ею в Карабахском регионе, препятствовал организации такого перехода», - сказал Гаджизаде.

По словам представителя МИД, сегодня Международный Комитет Красного Креста предоставил азербайджанской стороне информацию о том, что противоположная сторона согласилась на параллельный прием грузов с дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди, начиная с 18 сентября.

«Ожидается, что в ближайшее время МККК представит азербайджанской стороне официальную ноту об этом. Как отмечалось ранее, азербайджанская сторона готова организовать параллельное использование дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди», - отметил Гаджизаде.