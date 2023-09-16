Лукашенко обещает отсутствие войны

Войны на территории Беларуси в современных условиях не будет, но при необходимости народ будет до последнего человека защищать свою землю. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, это невозможно. Потому что это невозможно», - сказал Лукашенко на мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства.

Он выразил уверенность в том, что в случае необходимости белорусы как один станут на защиту родной земли: «И если, не дай бог, что-то случится, мы все станем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям. Мы это будем делать во имя мира на родной земле, во имя Беларуси, которую мы создаем на фундаменте побед, достижений, опыта и памяти наших героических предков», - подчеркнул Лукашенко.

«Сегодня над нами, как и накануне Великой Отечественной войны, кружат стервятники. Кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель. Готовы хоть с дьяволом заключить союз, только бы занять больше места на политической карте мира», - отметил белорусский лидер.

Как подчеркнул Лукашенко, Минск не угрожает соседним государствам «ни ядерным оружием, ни подразделениями ЧВК «Вагнер». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями - «Вагнером» и так далее - мы не размахиваем и никому не угрожаем», - сказал он.

Лукашенко добавил, что Беларусь «не планирует вмешиваться в дела соседних стран».

«Мы не рисуем планы вмешательства в вашу (других стран) жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям. Очень не хотелось бы, чтобы наши земли в очередной раз стали театром военных действий и снова были бы уничтожены миллионы наших граждан», - сказал он.

Лукашенко добавил, что белорусский народ «по сути не может быть агрессором». Однако, по его словам, в случае агрессии против республики она не будет «рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий». «Она есть, эта линия - государственная граница! И у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!» - призвал Лукашенко.

Он напомнил, что период расчленения Белоруссии ушел «в тень глобальной трагедии Великой Отечественной войны, Второй мировой войны». «Разве можно забыть, как из пушек палили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах, изощренно издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской? Это все факты», - сказал Лукашенко.