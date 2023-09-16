Трамп считает, что Украине надо отдать свои территории

Украина могла бы избежать эскалации войны с Россией, если бы согласились отказаться от части территорий. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC.

«Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе. Можно было бы добиться сделки, и никто бы не погиб», - заявил Трамп.