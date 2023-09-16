США рассказали, как отреагируют на нападение на Тайвань
США способны отразить возможную атаку на Тайвань. С таким утверждением выступил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
«Это вполне возможно. США по-прежнему поддерживают соглашения об отношениях с Тайванем, соответствующие гарантии. Мы хотим мирных отношений между КНР и Тайванем. Но в военном плане, я считаю, Китай сделает большую стратегическую ошибку, если попытается атаковать или захватить Тайвань», - сказал Милли.
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