«Карабах» обыграл «Сабах» в центральном матче Премьер-лиги обновлено 21:22

Эльмир Алиев, отдел спорта

«Карабах» обыграл «Сабах» со счетом 2:0.

Второй мяч на счету Хамиду Кейта, который отличился на 88-й минуте.

Абсолютно заслуженная и закономерная победа «Карабаха», у которого теперь 10 очков. Агдамцы поднялись на 2-е место в турнирной таблице.

Турнирное положение:

1. «Зиря» - 15 очков (6 матчей)

2. «Карабах» - 10 (6)

3. «Туран-Товуз» - 10 (6)

4. «Сабаил» - 10 (6)

5. «Араз-Нахчыван» - 10 (6)

6. «Нефтчи» - 8 (6)

7. «Сумгаит» - 7 (5)

8. «Сабах» - 4 (4)

9. «Кяпяз» - 4 (6)

10. «Габала» - 4 (6).

*** 21:03

Сегодня двумя матчами завершается 6-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В эти минуты на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова проходит центральный матч тура между «Карабахом» и «Сабахом».

Идет второй тайм. Со счетом 1:0 ведет «Карабах». На 56-й минуте ударом головой отличился Жуниньо.

К сожалению, травму получил центральный защитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде. Его заменил Максим Медведев.

В первом тайме действующий чемпион страны также владел ощутимым преимуществом. Было несколько реальных моментов для взятия ворот, но они не были использованы. Один раз, правда, мяч оказался в сетке, но из-за офсайда гол был отменен.

А перед матчем главные тренеры команд Гурбан Гурбанов и Мурад Мусаев несколько минут мило общались друг с другом, что зафиксировал корреспондент haqqin.az.

В другом матче сегодняшнего дня «Туран-Товуз» дома сыграл вничью с «Габалой» - 2:2. Фарид Набиев и Белайди Пуси на 56-й и 59-й минутах забили два гола и сделали счет 2:0 в пользу хозяев. Но «Габала» смогла отыграться: оба мяча на счету израильтянина Осамы Халайлы. Он забил на 71-й и 78-й (с пенальти) минутах.

Напомним результаты трех других матчей 6-го тура: «Зиря» - «Сумгаит» - 1:0, «Кяпяз» - «Сабаил» - 0:3, «Араз-Нахчыван» - «Нефтчи» - 1:0.

Турнирное положение:

1. «Зиря» - 15 очков (6 матчей)

2. «Туран-Товуз» - 10 (6)

3. «Сабаил» - 10 (6)

4. «Араз-Нахчыван» - 10 (6)

5. «Нефтчи» - 8 (6)

6. «Карабах» - 7 (5)

7. «Сумгаит» - 7 (5)

8. «Сабах» - 4 (4)

9. «Кяпяз» - 4 (6)

10. «Габала» - 4 (6).