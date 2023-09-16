«Карабах» обыграл «Сабах» в центральном матче Премьер-лиги обновлено 21:22
«Карабах» обыграл «Сабах» со счетом 2:0.
Второй мяч на счету Хамиду Кейта, который отличился на 88-й минуте.
Абсолютно заслуженная и закономерная победа «Карабаха», у которого теперь 10 очков. Агдамцы поднялись на 2-е место в турнирной таблице.
Турнирное положение:
1. «Зиря» - 15 очков (6 матчей)
2. «Карабах» - 10 (6)
3. «Туран-Товуз» - 10 (6)
4. «Сабаил» - 10 (6)
5. «Араз-Нахчыван» - 10 (6)
6. «Нефтчи» - 8 (6)
7. «Сумгаит» - 7 (5)
8. «Сабах» - 4 (4)
9. «Кяпяз» - 4 (6)
10. «Габала» - 4 (6).
*** 21:03
Сегодня двумя матчами завершается 6-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В эти минуты на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова проходит центральный матч тура между «Карабахом» и «Сабахом».
Идет второй тайм. Со счетом 1:0 ведет «Карабах». На 56-й минуте ударом головой отличился Жуниньо.
К сожалению, травму получил центральный защитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде. Его заменил Максим Медведев.
В первом тайме действующий чемпион страны также владел ощутимым преимуществом. Было несколько реальных моментов для взятия ворот, но они не были использованы. Один раз, правда, мяч оказался в сетке, но из-за офсайда гол был отменен.
А перед матчем главные тренеры команд Гурбан Гурбанов и Мурад Мусаев несколько минут мило общались друг с другом, что зафиксировал корреспондент haqqin.az.
В другом матче сегодняшнего дня «Туран-Товуз» дома сыграл вничью с «Габалой» - 2:2. Фарид Набиев и Белайди Пуси на 56-й и 59-й минутах забили два гола и сделали счет 2:0 в пользу хозяев. Но «Габала» смогла отыграться: оба мяча на счету израильтянина Осамы Халайлы. Он забил на 71-й и 78-й (с пенальти) минутах.
Напомним результаты трех других матчей 6-го тура: «Зиря» - «Сумгаит» - 1:0, «Кяпяз» - «Сабаил» - 0:3, «Араз-Нахчыван» - «Нефтчи» - 1:0.
Турнирное положение:
1. «Зиря» - 15 очков (6 матчей)
2. «Туран-Товуз» - 10 (6)
3. «Сабаил» - 10 (6)
4. «Араз-Нахчыван» - 10 (6)
5. «Нефтчи» - 8 (6)
6. «Карабах» - 7 (5)
7. «Сумгаит» - 7 (5)
8. «Сабах» - 4 (4)
9. «Кяпяз» - 4 (6)
10. «Габала» - 4 (6).