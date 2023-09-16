В эти минуты на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова проходит центральный матч тура между « Карабах ом» и «Сабахом».

Абсолютно заслуженная и закономерная победа « Карабах а», у которого теперь 10 очков. Агдамцы поднялись на 2-е место в турнирной таблице.

Второй мяч на счету Хамиду Кейта, который отличился на 88-й минуте.

Идет второй тайм. Со счетом 1:0 ведет «Карабах». На 56-й минуте ударом головой отличился Жуниньо.

К сожалению, травму получил центральный защитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде. Его заменил Максим Медведев.

В первом тайме действующий чемпион страны также владел ощутимым преимуществом. Было несколько реальных моментов для взятия ворот, но они не были использованы. Один раз, правда, мяч оказался в сетке, но из-за офсайда гол был отменен.

А перед матчем главные тренеры команд Гурбан Гурбанов и Мурад Мусаев несколько минут мило общались друг с другом, что зафиксировал корреспондент haqqin.az.