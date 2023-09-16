Министр связи Конго Тьерри Мунгалла в соцсети Х опроверг информацию о госперевороте в стране, назвав информацию фейковой.

Накануне президент Дени Сассу-Нгессо прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й Генеральной ассамблее ООН. В местных соцсетях появилась информация, что за переворотом может стоять глава президентской гвардии генерал Серж Обоа.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов сообщала, что государственные перевороты с наибольшей вероятностью могут произойти в Камеруне, Экваториальной Гвинее и Республике Конго. Причиной этому могут стать недовольства граждан и правящих элит недостатками политических систем этих стран.

Ранее стало известно, что ЭКОВАС активно готовится к военному вмешательству в ситуацию в Нигере. Об этом заявил глава МИД в правительстве свергнутого президента республики Мохамеда Базума Асуми Масуду.