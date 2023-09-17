Мурад Мусаев после поражения от «Карабаха»: «Расстроился? Сиди дома и смотри футбол по телевизору»

Главные тренеры «Сабаха» и « Карабах а» Мурад Мусаев и Гурбан Гурбанов прокомментировали матч между двумя командами в 6-м туре Премьер-лиги, который завершился со счетом 2:0 в пользу агдамцев.

«Карабах» сегодня был сильнее во всех компонентах игры, - говорит Мурад Мусаев. - От настроя до единоборств и подборов. Они одержали заслуженную победу. То, что «Сабах» сегодня выглядел так, - это моя ошибка, мое поражение.

Проблема не в каком-то конкретном игроке, проблема в каждом футболисте команды.

Я не знаю, сколько времени нужно, чтобы «Сабах» был в оптимальной форме. Вы хотите, чтобы я вам что-то пообещал? Будем стараться изменить ситуацию. Я сам не выхожу на поле. Чтобы изменить положение, нужно много работать.

Почему я сегодня был спокоен? Означало ли это, что я изначально смирился с поражением? Когда я неспокоен – плохо, когда я спокоен – вы говорите, что я смирился с поражением. Как я должен себя вести?!

Нам нужна одна победа, и это придаст команде уверенность. Если кто-то из футболистов расстроился после поражения в Лиге конференций от «Партизана», то ему не надо играть в футбол. Иди, сиди дома и смотри футбол по телевизору. Футбол – это спорт мужчин. После поражений нужно работать еще больше, выходить и доказывать.

В прошлом сезоне мы не пропустили ни одного гола со стандартных поражений, а в этом пропустили уже три. Это потеря концентрации. Надо переламывать это. Дело не в невезении.

Я все сделаю, чтобы на следующий матч с «Кяпязом» вышла другая команда и был другой результат. Но получится или нет – я не знаю. Футбол непредсказуем.

Я понимаю недовольство болельщиков и прессы. Мы и сами недовольны. Все, что я могу сделать, я сделаю. Чтобы завтра ситуация была другой.

Я не хочу оправдываться, что у нас новых девять игроков. Оправданий нет ни сегодняшней игре, ни игре с «Тураном-Товузом».

Аяз Гулиев пока оптимально не готов. Его хватает пока на 20-30 минут. Многие футболисты, пришедшие в команду, долго не тренировались. Нужно время, чтобы они набрали форму и сыгрались».