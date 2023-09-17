Мурад Мусаев после поражения от «Карабаха»: «Расстроился? Сиди дома и смотри футбол по телевизору»
Главные тренеры «Сабаха» и «Карабаха» Мурад Мусаев и Гурбан Гурбанов прокомментировали матч между двумя командами в 6-м туре Премьер-лиги, который завершился со счетом 2:0 в пользу агдамцев.
«Карабах» сегодня был сильнее во всех компонентах игры, - говорит Мурад Мусаев. - От настроя до единоборств и подборов. Они одержали заслуженную победу. То, что «Сабах» сегодня выглядел так, - это моя ошибка, мое поражение.
Проблема не в каком-то конкретном игроке, проблема в каждом футболисте команды.
Я не знаю, сколько времени нужно, чтобы «Сабах» был в оптимальной форме. Вы хотите, чтобы я вам что-то пообещал? Будем стараться изменить ситуацию. Я сам не выхожу на поле. Чтобы изменить положение, нужно много работать.
Почему я сегодня был спокоен? Означало ли это, что я изначально смирился с поражением? Когда я неспокоен – плохо, когда я спокоен – вы говорите, что я смирился с поражением. Как я должен себя вести?!
Нам нужна одна победа, и это придаст команде уверенность. Если кто-то из футболистов расстроился после поражения в Лиге конференций от «Партизана», то ему не надо играть в футбол. Иди, сиди дома и смотри футбол по телевизору. Футбол – это спорт мужчин. После поражений нужно работать еще больше, выходить и доказывать.
В прошлом сезоне мы не пропустили ни одного гола со стандартных поражений, а в этом пропустили уже три. Это потеря концентрации. Надо переламывать это. Дело не в невезении.
Я все сделаю, чтобы на следующий матч с «Кяпязом» вышла другая команда и был другой результат. Но получится или нет – я не знаю. Футбол непредсказуем.
Я понимаю недовольство болельщиков и прессы. Мы и сами недовольны. Все, что я могу сделать, я сделаю. Чтобы завтра ситуация была другой.
Я не хочу оправдываться, что у нас новых девять игроков. Оправданий нет ни сегодняшней игре, ни игре с «Тураном-Товузом».
Аяз Гулиев пока оптимально не готов. Его хватает пока на 20-30 минут. Многие футболисты, пришедшие в команду, долго не тренировались. Нужно время, чтобы они набрали форму и сыгрались».
«Поздравляю свою команду с победой. Это была очень важная игра, - говорит Гурбан Гурбанов. - Из-за перерыва на игры сборных наши футболисты долгое время не были вместе. Сегодня хорошо проявили себя. Боролись до конца. «Сабаху» желаю удачи в будущем.
Наш чемпионат изменился. Мы ни на одного из наших соперников не смотрим сверху вниз. Но может быть любой результат.
У нас были травмированные. Очень напряженный график. Мы играли с сильной командой. Играть было нелегко.
Почему мы отпустили Шахрудина Магомедалиева? Когда я говорил, что он остается, ему действительно не было предложений. Но потом появился хороший вариант, и мы приняли решение отпустить его. Если наш игрок переходит в такую команду, мы должны этому радоваться. Мы сейчас на большом рынке. К нам, ко всему азербайджанскому футболу проявляют в Европе больше интереса. Это очень хорошо.
Травма Бахлула Мустафазаде в сегодняшней игре? Он испытывает боль. Надеюсь, что ничего серьезного. Удар пришелся в нерв. Завтра точно будем знать, когда он сможет выйти на поле.
Хорошая игра Бахлула? Этого мало. Он должен продолжать работать над собой. Не могу сказать, что он сейчас на пике. Надо работать, как и другим нашим футболистам».