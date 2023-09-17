Более двух десятков вооруженных бойцов на вертолетах захватили нефтяную компанию «Дулисьма» на севере Иркутской области России, сообщают российские телеграм-каналы.

На видео мужчина за кадром сообщает, что инцидент произошел 13 сентября. «Вооруженные сотрудники в форме досматривают сотрудников «Дулисьмы», избивают, смотрят карманы, выгнали с мест проживания. Данные действия являются незаконными и будут обжалованы», - подчеркивает говорящий.

По информации российских СМИ, бойцы завладели всей документацией компании и фактически сделались управляющими. Со ссылкой на областное управление МВД журналисты сообщают, что «Дулисьму» делят два собственника в судебном порядке, которые никак не могут договориться, кому принадлежит предприятие.