В Африке сезон охоты на «вагнеровцев» ВИДЕО
В Мали повстанцы группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» разбили отряд наемников ЧВК «Вагнер» и взяли трофеи, сообщают зарубежные СМИ.
В то же время в Центральноафриканской Республике на границе с Камеруном повстанческая группировка CPC and 3R убила наемников «Вагнера» и забрала автоматы, боеприпасы и форму наемников. Сообщается, что инцидент произошел 11 сентября, однако кадры распространились сегодня.
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