Президент Южной Кореи недоволен сотрудничеством Москвы и Пхеньяна

По его словам, подобное взаимодействие между Москвой и Пхеньяном незаконно и неправильно. В связи с этим он не исключил, что международное сообщество еще больше сплотится в ответ на действия России и Северной Кореи.

«Военное сотрудничество между КНДР и Россией противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН», - сказал Юн Сок Ёль.

Ожидается, что 20 сентября южнокорейский лидер примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН и выступит с речью, в том числе затронет вопросы взаимодействия РФ и КНДР в военной сфере.