Президент Южной Кореи недоволен сотрудничеством Москвы и Пхеньяна
Сотрудничество России и КНДР в военной сфере является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, заявил Associated Press южнокорейский президент Юн Сок Ёль.
По его словам, подобное взаимодействие между Москвой и Пхеньяном незаконно и неправильно. В связи с этим он не исключил, что международное сообщество еще больше сплотится в ответ на действия России и Северной Кореи.
«Военное сотрудничество между КНДР и Россией противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН», - сказал Юн Сок Ёль.
Ожидается, что 20 сентября южнокорейский лидер примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН и выступит с речью, в том числе затронет вопросы взаимодействия РФ и КНДР в военной сфере.