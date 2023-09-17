Северная Корея даст России 10 млн снарядов

Северная Корея поставит России около 10 млн снарядов калибра 122 и 155 мм, сообщает политолог Юрий Баранчик.

По его словам, в сделку также войдут «улучшенные аналоги американской HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 400 км».

«Ряд источников сообщает, что КНДР поставит Москве такие современные и мощные РСЗО, как KN-09. Напомню, система KN-25 Пхеньяном была представлена в 2019 году и может похвастаться дальностью действия свыше 400 км», - заявил Баранчик.