Центризбирком Армении обработал 9,41% бюллетеней на выборах в Совет старейшин Еревана. На данный момент с результатом 34,03% голосов лидирует правящая партия «Гражданский договор» (7436 голосов).

На втором месте с 18,64% «Национальный прогресс» Айка Марутяна (4072). Далее идут блок «Мать Армения» с 14,09% (3078), «Республика» с 11,42% (2495) и «Общественный голос» с 10,2% (2229).

Остальные силы не получили существенной электоральной поддержки и пока не проходят в столичный представительный орган.