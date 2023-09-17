Геворгян анонсирует Третью Мировую

«Давайте подождем немножко. 1 сентября окончились учения на территории Грузии, в связи с чем военные суда 20 стран оказались в акватории Черного моря. Они там могут находиться 2 месяца. Пока прошло меньше месяца. Это очень тревожное время», – сказала Геворгян.

Она также обратила внимание на то, что авианосец США «Джеральд Форд» недавно пришвартовался к берегам Анталии. «Прошлый раз он пришвартовывался именно в этом месте в 2003 году, когда Буш начал кампанию в Ираке, снося Саддама Хуссейна. По-моему, они создают это напряжение для того, чтобы облегчить украинцам наступление на Крым. Недавнее нападение беспилотников – это разведка боем», – сказала Геворгян.

Политолог выразила мнение, что сконцентрированные в Черном море силы НАТО атакуют Крымский мост.