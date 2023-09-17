Эльмир Алиев, отдел спорта 01:27

24-летний Виталий Оруджев стал сегодня чемпионом мира по вольной борьбе. На соревнованиях, проходящих в Белграде, он завоевал золото в весовой категории до 61 кг.

Виталий, известный в США как Vito Arujau, является сыном Вугара Оруджева – азербайджанского борца вольного стиля, бронзового призера Олимпиады-1992 в составе сборной СНГ, чемпиона мира в составе советской команды, а также чемпиона мира и Европы под флагом России. Вугар тренировался в Баку, учился во Владикавказе, а свою будущую супругу Жанну, которая входила в состав сборной СССР по гребле, встретил в белорусском Гомеле. Там они поженились. Там же у них родились дети – Нариман (Ник) и Виталий (Вито).

В конце 1990-х семья выиграла грин-карту и переехала в Калифорнию. Затем супружеская пара вместе с детьми перебралась в Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк), где Вугар открыл свою школу борьбы. Дети пошли по стопам отцам. Нариман – 3-кратный чемпион штата Нью-Йорк, Виталий – 4-кратный. Вито удалось выйти на международный уровень. В 2016 году он стал серебряным призером юношеского чемпионата мира. Спустя три года повторил этот успех, но уже на молодежном первенстве планеты. В 2020 году Виталий стал чемпионом США. Дважды выигрывал Панамериканские чемпионаты по борьбе.