Шольц обвинил Россию в цинизме
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие начала мирных переговоров по ситуации на Украине. Его политик озвучил во время выступления на федеральном конгрессе профсоюза Verdi.
«Условие в том, что президент России должен согласиться вывести войска - это условие для переговоров», - заявил Шольц.
Он также назвал циничными призывы к ведению мирных переговоров «к стране, на территории которой танки другой страны».
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