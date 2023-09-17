Шольц обвинил Россию в цинизме

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие начала мирных переговоров по ситуации на Украине. Его политик озвучил во время выступления на федеральном конгрессе профсоюза Verdi.

«Условие в том, что президент России должен согласиться вывести войска - это условие для переговоров», - заявил Шольц.

Он также назвал циничными призывы к ведению мирных переговоров «к стране, на территории которой танки другой страны».