Ульвия Худиева, собкор 01:34

За последний месяц на рынке аренды жилья Баку сложилась критическая ситуация, цены на съемное жилье в выросли в два, а то и в три раза. Резкое подорожание наблюдается в частности, на квартиры, расположенные в центре города и недалеко от станций метро. Студенты, которые ищут квартиру на съем в разных районах столицы, рассказали haqqin.az, что месячная плата за аренду однокомнатной квартиры в старых домах за пределами центра колеблется в пределах 350-400 манатов. В старых домах недалеко от метро цены начинаются, как минимум, с 500 манатов. Один из студентов рассказал, что накануне учебного года владелец квартиры, которую он снимал в прошлом году за 400 манатов, поднял арендную плату до 550 манатов. Ввиду отсутствия у студента арендного договора, сложилась безвыходная ситуация, при которой ему надо было либо платить запрашиваемую сумму, либо освобождать квартиру.

Риэлторы отмечают, что рост цен зафиксирован, преимущественно, в Сабаильском, Ясамальском, Наримановском, Насиминском и Хатаинском районах Баку. По словам одного из риэлторов, Кянана Мамедова, в многоэтажных домах, расположенных в этих районах, очень сложно найти одну- или двухкомнатную квартиру дешевле 500 манатов. Ну, а стоимость аренды трех- и четырехкомнатных квартир с ремонтом еще выше. Поэтому студентам рекомендуют снимать квартиры за пределами центральной части Баку - в Говсанах, Хырдалане, Сулутепе, или же в совсем обветшалых частных домах. «Аренда квартир в Бинагадинском районе более выгодна, - рассказал один из риэлторов. - Есть квартиры, где 5-6 студентов снимают 2-3 комнаты. В нынешнем учебном году количество жилья, предоставляемого в аренду, намного меньше, чем в предыдущие. Дело в том, что люди, приехавшие в Баку из России и Украины из-за войны, сняли квартиры в центральных районах». Рамин Османлы, эксперт по вопросам недвижимости, подтвердил, что квартир, сдаваемых в аренду, стало намного меньше, что закономерно, поскольку в последнее время дома в Баку больше сносят, нежели строят.