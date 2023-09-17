Критическая ситуация на рынке аренды жилья Баку: цены растут высокими темпами мы спрашиваем, эксперты отвечают
За последний месяц на рынке аренды жилья Баку сложилась критическая ситуация, цены на съемное жилье в выросли в два, а то и в три раза. Резкое подорожание наблюдается в частности, на квартиры, расположенные в центре города и недалеко от станций метро.
Студенты, которые ищут квартиру на съем в разных районах столицы, рассказали haqqin.az, что месячная плата за аренду однокомнатной квартиры в старых домах за пределами центра колеблется в пределах 350-400 манатов. В старых домах недалеко от метро цены начинаются, как минимум, с 500 манатов. Один из студентов рассказал, что накануне учебного года владелец квартиры, которую он снимал в прошлом году за 400 манатов, поднял арендную плату до 550 манатов. Ввиду отсутствия у студента арендного договора, сложилась безвыходная ситуация, при которой ему надо было либо платить запрашиваемую сумму, либо освобождать квартиру.
Риэлторы отмечают, что рост цен зафиксирован, преимущественно, в Сабаильском, Ясамальском, Наримановском, Насиминском и Хатаинском районах Баку. По словам одного из риэлторов, Кянана Мамедова, в многоэтажных домах, расположенных в этих районах, очень сложно найти одну- или двухкомнатную квартиру дешевле 500 манатов. Ну, а стоимость аренды трех- и четырехкомнатных квартир с ремонтом еще выше. Поэтому студентам рекомендуют снимать квартиры за пределами центральной части Баку - в Говсанах, Хырдалане, Сулутепе, или же в совсем обветшалых частных домах.
«Аренда квартир в Бинагадинском районе более выгодна, - рассказал один из риэлторов. - Есть квартиры, где 5-6 студентов снимают 2-3 комнаты. В нынешнем учебном году количество жилья, предоставляемого в аренду, намного меньше, чем в предыдущие. Дело в том, что люди, приехавшие в Баку из России и Украины из-за войны, сняли квартиры в центральных районах».
Рамин Османлы, эксперт по вопросам недвижимости, подтвердил, что квартир, сдаваемых в аренду, стало намного меньше, что закономерно, поскольку в последнее время дома в Баку больше сносят, нежели строят.
"Согласно наблюдениям, значительную часть арендного жилищного фонда составляли дома, предназначенные к сносу, - утверждает Османы. - Так, снос 2-3-этажных домов на «Кубинке» и «Советской» отрицательно влияет на фонд арендного жилья, где наметилась сложная ситуация. Причем дело не только в начале учебного года в вузах. В последние годы в нашей стране доля арендного жилья в портфеле предложений стремительно падает, и этот процесс продолжается. То, что Баку на глазах обновляется, не может не радовать. Но с другой стороны, снос целых массивов из одно-двухэтажных домов, составлявших значительную долю рынка съемного жилья, естественным образом удорожает цену аренды”.
Что же касается стоимости квартир в новостройках, то она, по словам Османлы, дороже, чем в старых домах и, конечно, многим недоступна.
"Естественно, следует учитывать и внешние факторы, - говорит эксперт. - В результате российско-украинской войны приток денежных средств на рынок стал поступать ускоренными темпами. Не случайно, пик роста цен на рынке аренды жилья пришелся на начало академического года, когда в город из провинции вернулись тысячи студентов».
По мнению Рамин Османлы, отношения между арендаторами и владельцами квартир на рынке жилья Азербайджана, в основном, формируются незаконно.
«Ввиду того, что с юридической сточки зрения эти отношения не урегулированы, недовольство, возникающее зачастую между сторонами, невозможно разрешить в рамках законодательства, - считает эксперт. - К примеру, закон требует, чтобы все прописанные в квартире временные жильцы дали согласие в нотариальном порядке. Но многие это не делают - ведь если умножить расходы на подачу заявления о согласии на количество прописанных в квартире людей, получится немаленькая сумма. Словом, причин для неформализации обязательств арендных отношений все еще слишком много».